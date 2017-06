Amazon (WKN:906866) ist vielleicht die größte Bedrohung für die physischen Buchläden, aber das Unternehmen eröffnet jetzt überraschenderweise seine eigenen Läden, dabei hatte das Unternehmen in den letzten 20 Jahren doch nichts unversucht gelassen, um diese Konkurrenten aus dem Geschäft zu drängen.



Der Einzelhandelsriese verlässt sich auf physische Geschäfte für Amazon Books, Amazon Go und AmazonFresh Pickup, um den Umsatz zu steigern und um die Kunden dort zu treffen, wo sie sind.



Vor kurzem eröffnete das Unternehmen seinen siebten Amazon Books-Store, dieses Mal im Time Warner Center in Manhattan. Bei einem meiner letzten Besuche fand ich einen Laden voller Kunden, obwohl die ...

