Bad Marienberg - Die Künstlersozialabgabe wird ab dem 1. Januar 2018 von 4,8 auf 4,2 Prozent gesenkt, so Burkhard Blienert, zuständiger Berichterstatter im Ausschuss für Kultur und Medien und Ralf Kapschack, zuständiger Berichterstatter im Ausschuss für Arbeit und Soziales in der SPD-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung.

