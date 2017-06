Der Kursrutsch der Apple-Aktien könnte sich am Montag nach verhaltenen Analystenkommentaren fortsetzen. Die Papiere fielen im vorbörslichen US-Handel um 2,14 Prozent auf 145,79 US-Dollar. Bereits am Freitag waren die Papiere des iPhone-Konzerns in einer insgesamt sehr schwachen Tech-Branche um fast 4 Prozent eingebrochen.

