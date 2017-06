Wissen Sie, liebe Feingold-Research-Leser, wie Sie immer richtig liegen? Also - aufgepasst - Anleitung: Sie geben am 7.6 folgende KAUFempfehlung auf Apple raus, am iPhone-Zyklus-Top und am Margen-Top der letzten Jahre - Kursziel 170 Dollar. Nur eine Woche später warnen Sie vor dem Platzen der Tech-Blase und zwar deutlich. Geht nicht? Doch geht. Goldman hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...