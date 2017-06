Frankfurt - Der "Super Thursday" mit drei wichtigen Terminen war mit Spannung erwartet worden, an den Märkten blieb es aber ruhig, so die Deutsche Börse AG.Allenfalls britische Anleihen und das Pfund würden am heutigen Freitag leicht nachgeben. "Die Märkte reagieren auf Nachrichten dieser Art mittlerweile gelassen", bemerke Arthur Brunner von der ICF Bank. "Eine Kehrtwende in Sachen Brexit wird es nicht geben, und die Aussagen von James Comey waren zu vage."

