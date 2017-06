Frankfurt - Trotz der erneut aufflammenden Regierungskrise in Brasilien setzten die Rentenmärkte der Emerging Markets (EM) im Mai ihren seit Monaten andauernden Aufwärtstrend fort, so die Experten von Union Investment.Unterstützung sei dabei von den anhaltend hohen Mittelzuflüssen und den festen Rohstoffpreisen gekommen. Auch die weiterhin ausbleibenden protektionistischen Maßnahmen vonseiten der USA und der schwächere US-Dollar hätten für Rückenwind gesorgt. So hätten EM-Renten-Investments auf Indexebene (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) im Mai 0,9 Prozent an Wert gewonnen. Die Risikoaufschläge (Spreads) hätten sich, nach einer sprunghaften Ausweitung rund um die Nachrichten aus Brasilien, auf Monatssicht seitwärts entwickelt.

