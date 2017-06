Am Donnerstag wird der Lebensmittel-Discounter Lidl die ersten neun Geschäfte in den USA eröffnen. Bis zum Sommer 2018 sollen schon 100 Filialen existieren. Der Lebensmittel-Discounter Lidl setzt große Hoffnungen in den Markteinstieg in den USA. Vor gut zwei Jahren wurde angekündigt, dass Lidl den US-amerikanischen Lebensmittelmarkt mit einem hohen Tempo erobern möchte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...