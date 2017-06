In der aktuellen Ausgabe des "In Gold we Trust" - Reports der Incrementum AG stellen die Autoren um Incrementum-Partner und Portfoliomanager Ronald-Peter Stöferle vier Szenarien für die Zukunft von Gold auf. Abhängig von Weltwirtschaftswachstum und Inflation rechnen die Gold-Experten mit Goldpreisen zwischen 700 und 5.000 Dollar. Am ehesten gehen die Experten davon aus, dass die geldpolitische Normalisierung weiterhin nicht vollständig glückt und es zu Wirtschaftswachstum gepaart mit einer Inflation von mehr als 3% jährlich kommt. In diesem Fall könne Gold auf einen Bereich zwischen 1.400 und 2.300 Dollar ansteigen. Für den Fall, dass die bisherige Geldpolitik rigoros gestoppt wird und die Wirtschaft kontrahiert, glauben die Autoren der Studie an einen Goldpreis zwischen 1.800 und 5.000 Dollar. Eindämmung der Geldmenge würde bis 2020 dauern Anders als viele andere Marktteilnehmer glauben die Analysten nicht daran, dass sich die aktuelle Aufschwungphase der Weltwirtschaft weiter fortsetzen wird. Da die Verschuldung von Staaten und Konsumenten weiter hoch sei, spreche vieles gegen ein Ende der expansiven Geldpolitik. Dies könne für Gold und auch für Goldunternehmen drastische Kursgewinne bedeuten, so die Autoren und verweisen auf Gold als...

