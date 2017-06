Liebe Leser,

wer die SAP-Aktie bereits längere Zeit im Depot hat, braucht nicht zu klagen. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und hat alleine in den letzten 12 Monaten um rund ein Drittel zugelegt. Auf Sicht von 3 Jahren sind es schon über 70%, und auf Sicht von 5 Jahren rund 110% Zuwachs. Und dabei sind die Dividendenzahlungen noch nicht einmal berücksichtigt! Nach so schönen Gewinnen ist es nicht verwunderlich, wenn einige Aktionäre auch einmal ... (Peter Niedermeyer)

