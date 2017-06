Lieber Leser,

wer die Aktie von RWE in den Händen hält, konnte in den zurückliegenden Handelssitzungen überragende Kursgewinne verbuchen. Dies gibt Phantasie für einen weiteren massiven Kursgewinn, so technische und charttechnisch geprägte Analysten. Die Kurse sind binnen einer Woche um annähernd 10 % nach oben geschossen. Die Notierungen konnten zudem innerhalb von zwei Wochen 14 % zulegen und im 1-Monats-Vergleich 29 % aufsatteln. Dies zeigt die aktuelle Dynamik. ... (Frank Holbaum)

