FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1214 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitag. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1176 Dollar festgesetzt.

Von politischer Ebene gab es zuletzt aus dem Euroraum ermutigende Signale für die Finanzmärkte. In Italien erzielte die populistische Fünf-Sterne-Bewegung sehr schwache Ergebnisse bei Kommunalwahlen in einigen italienischen Städten; die Partei des französischen Präsidenten Emmanuel Macron schnitt zudem in der ersten Runde der Parlamentswahlen unerwartet gut ab. Alles deutet darauf hin, dass seine Bewegung nach der zweiten Runde eine deutliche absolute Mehrheit im Parlament erhalten wird.

"Nach diesem Durchmarsch dürfe es Macron gelingen, die meisten seiner Reformvorhaben durchs Parlament zu bekommen", schreibt Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank. "Das eröffnet Frankreich große Chancen." Allerdings seien die von Macron geplanten Arbeitsmarktreformen "nicht sehr ambitioniert", weshalb allzu viel Optimismus nicht angebracht sei.

Zum Wochenstart stehen sowohl in Europa als auch in den USA nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Auch öffentliche Auftritte von Notenbankern sind spärlich gesät./tos/jkr/das

