Berlin - Die Bundesregierung erwägt eine Senkung der Mehrwertsteuer, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel: "Die Altparteien übernehmen ein AfD-Thema nach dem anderen. Jetzt ist die Senkung der Mehrwertsteuer dran, die die AfD schon vor Monaten in ihr Wahlprogramm geschrieben hat.

