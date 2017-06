FMW-Redaktion

1. Kaum fallen die Kurse von Tech-Werten, kommen die Abstufungen. So etwa bei Apple, das von der japanischen Großbank Mizuho Financial von "buy" auf "hold" abgestuft wurde. Erst vor einer Woche hatte Pacific Crest Apple abgestuft mit Kursziel 145 Dollar.

Mizuho nun senkte das Kursziel von 160 Dollar auf 150 Dollar. In der Begründung heißt es:

"Downgrading to Neutral from Buy; adjusting PT to $150 from $160 (..) the stock is trading near the upper-end of its recent valuation range and we believe it is tough to expect the multiple to expand. With limited upside to EPS or FCF estimates, we think the stock is fully valued."

Zwar erwartet Mizuho starke IPhone 8-Verkäufe ("still expect strong iPhone 8 cycle"), sieht aber die Bewertungen am oberen Ende angekommen. Apple verliert vorbörslich weitere 2% auf nun 146 Dollar.

Am Freitag hatte bekanntlich ein Vergleich von Goldman Sachs zwischen der Tech-Bubble der New economy und den aktuellen Bewertungen der großen Tech-Werte den Abverkauf eingeleitet:

Are tech stocks in a bubble again? Goldman offers a head-to-head comparison of 5largest Tech stocks ...

