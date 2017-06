Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zwei bedeutende Fußball-Events stehen im Juni 2017 auf dem Programm von ARD und ZDF. Die beiden Sender teilen sich in bewährter Weise die Übertragungen vom FIFA Confederations Cup in Russland (17. Juni bis 2. Juli 2017) und von der UEFA U-21-Europameisterschaft in Polen (18. bis 30. Juni 2017).



Der Confed Cup gilt als Testlauf für die ein Jahr später an selber Stelle stattfindende FIFA Fußball-WM. Neben dem Gastgeberland und dem amtierenden Weltmeister nehmen die jeweiligen Kontinentalmeister der FIFA-Konföderationen teil. 2017 sind das Russland, Deutschland, Portugal, Kamerun, Australien, Mexiko, Neuseeland und Chile.



Das Erste und das ZDF übertragen jeweils sechs Spiele live. Auch die Hörfunkprogramme der ARD berichten umfangreich aus Russland. Dazu kommen begleitende Online- und Social-Media-Angebote. Um Synergien auszuschöpfen, arbeiten Produktion, Technik und Redaktion beider Sender erneut intensiv zusammen. Unter anderem in einem gemeinsamen Studio beim SWR in Baden-Baden, das als redaktionelle und technische Basis der Berichterstattung fungiert. Dort können vorhandene und gemeinsame Ressourcen optimal verknüpft werden. Das Sendekonzept zeichnet sich zudem durch die Vor-Ort-Präsenz am Quartier der deutschen Nationalmannschaft in Russland und im Internationalen Broadcast-Communication-Center (IBCC) in St. Petersburg aus.



Im Confed-Cup-Studio des ARD-Federführers stehen für das ZDF Moderator Jochen Breyer und Experte Sebastian Kehl bereit, in selber Funktion wird auch das eingespielte ARD-Team Matthias Opdenhövel und Mehmet Scholl im Einsatz sein. Vor Ort kommentieren die Spiele Claudia Neumann und Béla Réthy (ZDF) sowie Tom Bartels (SWR) und Gert Gottlob (NDR). Aus den Stadien meldet sich auch Moderatorin Jessy Wellmer (rbb), die unter anderen die früheren Nationalspieler Kevin Kuranyi und Thomas Hitzlsperger als Gäste begrüßt. Einen etwas anderen Blick auf das Gastgeberland wird die gebürtige Russin Palina Rojinski werfen. Aktuelle Informationen vom Quartier der deutschen Mannschaft präsentieren im Wechsel Katrin Müller-Hohenstein (ZDF) und Gerhard Delling (NDR).



Parallel zum FIFA-Confederations-Cup wird die U-21-Fußball-Europameisterschaft 2017 vom 18. bis 30. Juni in Polen ausgetragen. Insgesamt zwölf Teams haben sich für die Endrunde qualifiziert. Das Erste und das ZDF übertragen die Spiele der DFB-Auswahl sowie ein mögliches Halbfinale und Finale mit deutscher Beteiligung. Auch diese Übertragungen laufen über den zentralen Produktionsort in Baden-Baden. Federführender ARD-Sender für die U-21-EM-Übertragungen ist der WDR. ARD-Kommentator Steffen Simon (WDR) begleitet live das Vorrundenspiel Deutschland gegen Italien und ein mögliches Halbfinale der deutschen Mannschaft. Für das ZDF ist Oliver Schmidt als Live-Reporter bei den beiden Vorrundenspielen des DFB-Teams gegen Tschechien und gegen Dänemark im Einsatz sowie bei einem möglichen Finale mit deutscher Beteiligung.



Weitere Infomationen in der Pressemappe unter: https://presseportal.zdf.de/pm/confed-cup-2017/



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner ZDF: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Ansprechpartner ARD: Inken Ebenau, Telefon: 06131 - 929-32254, inken-duerten.ebenau@SWR.de oder Sandra Christ, Telefon: 0711 - 929-11038, sandra.christ@SWR.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport sowie über die SWR-Pressestelle, Telefon 07221 - 929-26868, und www.ARD-foto.de



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121