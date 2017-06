Am Nationalfeiertag versuchen die Behörden in Russland, die angekündigten Proteste klein zu halten. Bevor er an einer Demonstration in Moskau teilnehmen konnte, verhaftet die Polizei den Oppositionellen Alexey Nawalny.

Der russische Oppositionelle Alexey Nawalny ist am Nationalfeiertag von der Polizei festgenommen worden. Über seinen Twitter-Account meldete sich seine Frau mit dieser Nachricht. Sie retweetete auch die Botschaft einer Mitarbeiterin aus Nawalnys Organisation FBK. Sie schrieb, dort sei der Strom ausgefallen und viele Mitarbeiter seien verhaftet worden. Der Youtube-Stream von einer Protestveranstaltung brach ab (ist ...

