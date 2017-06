Die Terrorabwehr steht im Mittelpunkt der Beratungen der Innenminister der Länder. Bundesminister de Maizière mahnt vor dem dreitägigen Treffen in Dresden ein einheitliches Vorgehen an.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat einheitliche Regeln in Bund und Ländern bei der Terrorbekämpfung gefordert. "Es darf in Deutschland nicht zwei Zonen unterschiedlicher Sicherheit geben", sagte der CDU-Politiker vor Beginn der Innenministerkonferenz (IMK) am Montag in Dresden im ARD-"Morgenmagazin". Der Konferenzvorsitzende, Sachsens Ressortchef Markus Ulbig (CDU), warnte vor einem "Flickenteppich" bei der Terrorabwehr. Beide sprachen sich für verbindlichere Absprachen und eine Vernetzung der Computersysteme der Sicherheitsbehörden der Länder aus.

Dass drei Bundesländer - Berlin, Bremen und Nordrhein-Westfalen - bisher keine Kontrollen im Rahmen der Schleierfahndung zulassen, nannte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ...

