Die Marke, deren Erkennungsmerkmal seit Jahren die norwegische Flagge ist, zeigt damit ihr kontinuierliches Engagement in Sachen Tierschutz. Die neue Napapijri-Kollektion, darunter die innovative Superlight Skidoo, ist absolut daunen- und pelzfrei.



Mit der Superlight Skidoo, einer neuen leichten Jacke - dem Inbegriff für daunen- und pelzfreie Innovationen - hat Napapijri die nächste Stufe nachhaltigen Designs erreicht. Der Parka ist das Ergebnis aus 2 Jahren Erfahrung und ein Sinnbild für die Werte der "Make it Better"-Philosophie. Diese Denkweise betrifft Produktinnovationen, die Lösungen ermöglichen, die das Leben der Verbraucher verbessern und dabei einen sinnvollen Umweltbeitrag leisten.



Die zeigt einmal mehr, dass die Themen Nachhaltigkeit und Achtung der Natur von strategischer Bedeutung für Napapijri sind und es auch in Zukunft sein werden, hat sich das Unternehmen doch stets durch seine Umweltprojekte profiliert.



Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat Napapijri im Rahmen seines 'Make it Better'-Programms Produktinnovationen eingeführt, die einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt haben. Diese Denkweise ist in der DNA von Napapijri fest verankert und steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten des Unternehmens.



2012 begann Napapijri seine lange Reise hin zu pelzfreien Produkten. Zunächst beschloss Napapijri bei seiner Kinderbekleidung keinen Pelz mehr zu verwenden und entschied sich im nächsten Schritt, allmählich ganz auf das Marderhundfell zu verzichteten. Die "Make it Better"-Philosophie wurde immer greifbarerer - dank Napapijris Kontrolle seiner Pelzverwendung und durch Evaluierung synthetischer Pelzalternativen, welche die hohe Produktqualität aufrechterhalten und den Erwartungen der Kunden entsprechen. Ein wichtiger Wendepunkt in der Unternehmensgeschichte stellte der Ersatz des echten Pelzes durch eine maßgebliche Innovation dar - die Kanecaron®-Fasern des synthetischen Pelzes.



Nach Umsetzung der Lessons Learned aus der "Pelzfrei"-Kampagne und unter weiterem Engagement für "Make it Better" startete Napapijri 2015 seine "Daunenfrei"-Kampagne. Durch Produktinnovationen entwickelte Napapijri einen daunenfreien Isolierungsersatz namens Thermo-Fibre. Diese Produktinnovation wurde erstmals bei der Outerwear-Kollektion FW15 von Napapijri vorgestellt, bevor sie in der FW16-Kollektion zum Einsatz kam, wodurch 99 % der Napapijri-Produkte nun daunenfrei wurden. Die FW17-Kollektion von heute ist zu 100 % daunenfrei. Dies stellte nicht nur eine Erfolgsgeschichte in Sachen Nachhaltigkeit dar, sondern war auch ein Unternehmenserfolg mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen und dem Nachweis dafür, dass Kunden das Engagement von Napapijri beim Tierschutz und seine Produktinnovationen unterstützen.



Diese Konzepte finden in der Jacke Superlight Skidoo ihre höchste Ausdruckkraft. Der Parka, der ein Kilogramm (oder 2 Pfund) leichter als der durchschnittliche Napapijri-Winterparka ist, vereint eine über alle Maße ästhetische Neuerung mit Funktionalität.



Napapijris strategische Wahl, auf Daunen und Pelze zu verzichten, wird durch die kürzlich veröffentlichte Tierschutz-Richtlinie von VF Corporation (NYSE: VFC) unterstützt.



Kathy Hines, Vizepräsident für Marketing, E-Commerce und Strategie von VF Corp., Napapijri-Marke: "Wir bei Napapijri nehmen Tierschutz sehr ernst. Wir passen unsere Praktiken und Produkte entsprechend an und bemühen uns stets, unsere Produkte besser zu machen und weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, verkünden zu dürfen, dass unsere FW17 absolut daunen- und pelzfrei ist. Auch in den nächsten Jahren wird Napapijri Stoffe und Produktionsverfahren erforschen, die unsere Umweltauswirkungen reduzieren. Wir streben danach, unsere Produktionspraktiken und -richtlinien kontinuierlich zu verbessern, um sicherzustellen, dass unsere Produkte den Mehrwert unserer 'Make it Better'-Philosophie widerspiegeln.



