Um das Universum direkt nach dem Urknall erklären zu können, suchen Forscher nach einem Teilchen ähnlich dem "Gottesteilchen" Higgs-Boson. Doch Daten des Teilchenbeschleunigers LHC liefern bislang keine Spuren.

In den ersten Momenten nach dem Urknall muss sich unser Universum mit unvorstellbarer Geschwindigkeit ausgedehnt haben. So legt es zumindest die Theorie der kosmischen Inflation nahe, mit der Kosmologen versuchen, die ersten Sekundenbruchteile nach jenem großen Knall zu beschreiben, mit dem vor knapp 14 Milliarden Jahren das Universum seinen Anfang nahm.

Der Charme der 1981 von dem US-Physiker Alan Guth entwickelten Inflationstheorie liegt darin, dass sie einige Probleme des klassischen Urknallmodells löst - unter anderem die heute nachweisbare Homogenität der kosmischen Hintergrundstrahlung im Universum.

"Wenn wir in den Himmel schauen, blicken wir in Regionen, die zum Teil so weit voneinander entfernt sind, dass nichts von dem, was in der einen passiert, Auswirkungen auf die andere haben sollte", erläutert Marcin Chrzaszcz von der polnischen ...

