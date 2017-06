Nach der Auswertung des Fraunhofer ISE lag damit im Vormonat die Photovoltaik fast gleichauf mit der Atomkraft in Deutschland. Die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen erzeugten die Rekordmenge von 5,57 Terawattstunden Solarstrom.Die Rekordmenge von 5,57 Terawattstunden Solarstrom haben die in Deutschland installierten Photovoltaik-Anlagen im Mai produziert. Damit hätten sie einen Anteil von 12,3 Prozent an der Nettostromerzeugung erreicht, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) auf Grundlage von Auswertungen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE am ...

