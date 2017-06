Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen. In Australien wurde der Geburtstag der Königin (nachgeholt und) gefeiert.

AKTIENMÄRKTE (13.06 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.421,20 -0,29% +8,06% Euro-Stoxx-50 3.548,72 -1,04% +7,85% Stoxx-50 3.185,14 -0,78% +5,80% DAX 12.698,84 -0,91% +10,61% FTSE 7.515,21 -0,16% +5,21% CAC 5.245,85 -1,02% +7,89% Nikkei-225 19.908,58 -0,52% +4,16% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,05% +8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,47 45,83 +1,4% 0,64 -18,1% Brent/ICE 48,82 48,15 +1,4% 0,67 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,24 1.266,40 +0,2% +2,84 +10,2% Silber (Spot) 17,15 17,20 -0,3% -0,05 +7,7% Platin (Spot) 944,65 940,20 +0,5% +4,45 +4,5% Kupfer-Future 2,64 2,65 -0,5% -0,01 +4,7%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Technologiewerte an der Wall Street werden zum Start am Montag weiter unter Druck erwartet. Am Freitag war der Sektor abgestürzt, nachdem er in diesem Jahr kräftig zugelegt hatte. Eine Reihe skeptischer Analystenstimmen verursachte Gewinnmitnahmen bei Apple, Amazon, Alphabet und Facebook, deren Aktien jeweils 3 Prozent und mehr verloren. Die Sorgen nahmen überhand, weil eine relativ kleine Gruppe von Aktien den Gesamtmarkt nach oben geführt hatte. Vor allem auch eine Studie von Goldman Sachs zur Überbewertung einzelner Tech-Aktien führt zu Nervosität. Die Technologiewerte im S&P-500 haben in diesem Jahr fast 19 Prozent gutgemacht. Die Futures auf den Nasdaq-100 liegen am Montag 0,8 Prozent im Minus, während der S&P-500-Futures 0,3 Prozent verliert. Auch an den Märkten in Asien und Europa geht es mit den Werten der Branche nach unten. Im vorbörslichen Geschäft geht es für Apple um weitere 1,9 Prozent abwärts, Amazon fallen um 1 Prozent, Alphabet um 0,7 Prozent und Facebook um 1,1 Prozent. Microsoft hat am Sonntag mitgeteilt, dass die neue Viedeospiele-Konsole ab 7. November für 499 Dollar in den Handel geht und damit rund 100 Dollar teurer ist als das Konkurrenzprodukt von Sony. Die Aktie gibt vorbörslich 1 Prozent ab. Boeing hat mit Iran Aseman Airlines eine Vereinbarung zum Kauf von bis zu 60 Maschinen des Typs 737 Max abgeschlossen. Die Aktie ist vorbörslich noch nicht aktiv.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der Einbruch der großen US-Technologieaktien am vergangenen Freitag an Wall Street setzt die europäischen Börsen am Montagmittag mit wachsender Dynamik unter Druck. Der Stoxx-Index der europäischen Technologie-Aktien bricht um 3,5 Prozent ein. Angesichts der bevorstehenden US-Zinserhöhung bei gleichzeitiger historischer Überbewertung der Aktien plus einer negativen Studie von Goldman Sachs zur Branche seien endlich die Dämme gebrochen, heißt es im Handel. Abverkauft werden in Europa vor allem Chip-Werte. So brechen STMicro um 7,5 Prozent ein, ASML um 4,1 Prozent, Dialog Semiconductor um 5 Prozent und Infineon um 4,4 Prozent. Im TecDAX verlieren Siltronic 5,3 Prozent, der Index selbst gibt um 2,4 Prozent nach. Selbst nur entfernt als Technologiewerte einzuordnende Aktien wie Logitech verlieren 4,3 Prozent. Für Softwarefirmen wie Atos geht es 3,7 Prozent, für SAP 3,2 Prozent und für Sage 2,1 Prozent nach unten. Geld fließtin die Hersteller von Düngemitteln. K+S steigen um 3 Prozent, in Oslo ziehen Yara um 1,4 Prozent an. Uralkali und Belarus wollen laut Presseberichten am Dienstag über eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit sprechen. Das könnte die Preise stabilisieren und damit die Kurse in der gesamten Branche stützen. Im SDAX ziehen Hornbach Holding um 1,5 Prozent an. Die Hornbach-Gruppe hat im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahres deutlich zugelegt und den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Warburg-Analysten sprechen von einer positiven Überraschung. Erfreulich sei vor allem die Verbesserung der Bruttomarge, habe diese doch in den vergangenen Jahren stets unter Druck gestanden.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:18 Uhr Fr, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1220 +0,06% 1,1212 1,1190 +6,7% EUR/JPY 123,35 -0,17% 123,57 123,79 +0,3% EUR/CHF 1,0856 -0,03% 1,0860 1,0852 +1,4% EUR/GBP 0,8839 +0,60% 0,8786 1,1383 +3,7% USD/JPY 109,94 -0,23% 110,20 110,62 -6,0% GBP/USD 1,2694 -0,54% 1,2762 1,2738 +2,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den ostasiatischen Börsen ist es zu Wochenbeginn abwärts gegangen mit den Kursen. Vor allem Technologiewerte wurden verkauft, nachdem die Aktien der US-Branchenvertreter am Freitag kräftig Federn gelassen hatten. Auslöser dafür war ein Medienbericht, wonach das neue iPhone von Apple mit einem Modemchip ausgerüstet sein soll, der zu langsam ist, um ultraschnelle Internetverbindungen nutzen zu können. Die Apple-Aktie fiel daraufhin um 3,9 Prozent. Auch andere Technologiewerte gaben deutlich nach, was Marktteilnehmer auch darauf zurückführten, dass der Sektor "überkauft" sei. Dazu passend kursierte eine Analystenstudie von Goldman Sachs, die vor einer Blasenbildung bei den Aktien der fünf Technologieriesen Facebook, Anazon, Apple, Microsoft und Google warnten. In Asien gerieten darauf ebenfalls die Aktien der Technologiebranche unter Druck und mit ihnen die Börsen, an denen sie gelistet sind. In Tokio sank der Markt zusätzlich belastet von Daten zu den Maschinenbauauftragen, die unter den Erwartungen geblieben waren. Der Hang-Seng-Index in Hongkong gab im späten Handel um 1,2 Prozent nach, wofür vor allem das Schwergewicht Tencent verantwortlich war, dessen Kurs um 2,3 Prozent fiel. An der Börse in Schanghai fielen die Kurse im Schnitt um 0,6 Prozent. Hier wurden bevorstehende Börsengänge für das Minus verantwortlich gemacht. Weniger technologielastige Aktienmärkte, etwa Singapur oder Malaysia schlugen sich besser. Unter den einzelnen Apple-Zulieferern verbilligten sich auf Taiwan Hon Hai Precision Industries um 2,9 Prozent und Pegatron um 1,6 Prozent. Taiwan Semiconductor Manufacturing fielen um 2,1 Prozent. AAC Technologies ermäßigten sich in Hongkong um 3,7 Prozent und Sunny Optical um 1,5 Prozent. In Seoul verloren die schwergewichteten Samsung-Aktien 1,6 Prozent. Der Kurs des japanischen Apple-Zulieferers Murata gab um 2,6 Prozent nach. Die Aktien des Halbleiterherstellers Tokyo Electron büßten 3 Prozent ein

CREDIT

An den europäischen Kreditmärkten zeigen sich die Risikoprämien zum Wochenbeginn kaum verändert und damit weiterhin auf niedrigem Niveau. "Nach dem Rückgang der vergangenen Woche treten die Risikoaufschläge nun mehr oder weniger auf der Stelle", sagt ein Marktteilnehmer.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MAN-Chef Dress erhält neuen Vertrag bis 2023

MAN-Chef Joachim Drees wird den Nutzfahrzeughersteller bis 2023 leiten. Der Aufsichtsrat der MAN SE hat den auf drei Jahre bis April 2018 ausgelegten Vertrag des Managers um weitere fünf Jahre verlängert, wie die Volkswagen-Tochter mitteilte. Auch sein Vertrag als Vorstandsvorsitzender der MAN Truck & Bus AG, dem mit Abstand wichtigsten Geschäft der Konzerns, wurde bis 2023 verlängert. Josef Schelchshorn, bisher Personalvorstand, wird MAN dagegen aus persönlichen Gründen verlassen. Seine Nachfolge übernehme Carsten Intra, der seit 2012 im Vorstand der MAN Truck & Bus die Produktion und Logistik und seit November auch das Ressort Forschung & Entwicklung verantwortet.

Hälfte der Vonovia-Aktionäre wählt Aktien- statt Bardividende

Die Hälfte der Vonovia-Aktionäre hat sich für die Gewinnausschüttung in Aktien des Wohnimmobilienkonzerns entschieden. 49,9 Prozent der Eigner wählten die Aktiendividende statt der Bardividende, teilte das Unternehmen mit. Dementsprechend werden nun gut 7,66 Millionen neue Aktien ausgegeben. In bar zahlt das im DAX notierte Unternehmen insgesamt 263 Millionen Euro aus. Die Aktionäre der Vonovia SE hatten erstmals die Möglichkeit, zwischen der Auszahlung ihrer Dividende in bar oder in Form von neuen Aktien zu wählen.

Highlight Communications erhöht Kapital und erlöst 82 Mio Euro

Die Highlight Communications AG hat ihr Kapital erhöht und dadurch 82 Millionen Euro erlöst. Insgesamt wurden 15,75 Millionen Aktien zu je 5,20 Euro ausgegeben, wie der Schweizer Medienkonzern mitteilte. Die Aktien seien von der Highlight Event and Entertainment AG übernommen wurden, die dadurch eine Beteiligung von 25 Prozent erhalte. Der Deal diene "der Vorbereitung eines möglichen Übernahmeangebots" für Constantin Medien AG. Der Film- und Sportrechtekonzern hält gut 45 Prozent an Highlight Communications.

Boeing: Verkauf von 60 Flugzeugen an Iran kommt voran

Boeing ist dem umstrittenen Verkauf von Flugzeugen an eine iranische Fluglinie einen entscheidenden Schritt näher gekommen. Noch hängt die Lieferung der ersten Flugzeuge allerdings von der Zustimmung der US-Regierung ab. Boeing hat jetzt mit Iran Aseman Airlines einen endgültigen Kaufvertrag über 60 Flugzeuge seines neuesten Modells des Typs 737 Max mit einem Mittelgang unterzeichnet.

Weiterer Uber-Manager vor Abgang - CEO könnte beurlaubt werden - Kreise

