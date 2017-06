Zürich - Wir bewegen uns in einer sich in rasantem Tempo entwickelnden "Application Economy", die bezüglich Performance, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Agilität und schnellen Reaktionszeiten kaum Toleranzen duldet. Diese Erkenntnis wurde von Swiss Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer, bereits 2010 frühzeitig in einer Application Monitoring Strategie berücksichtigt, in welcher CA "Application Performance Monitoring" eine Rolle spielt.

Naim Aden, der bei Swiss Re für das IT Monitoring zuständige Business Analyst Expert, schildert die Ausgangssituation wie folgt: "Wir sahen uns mit einer Reihe von Performance Probleme bei unseren Webapplikationen konfrontiert. Dazu gehörten unter anderem erhöhte Responsezeiten und Instabilitäten. Wir wollten die Ursache dieser Probleme besser verstehen. Ein zu diesem Zweck aufgesetztes Projekt prüfte in einem ersten Schritt die auf dem Markt verfügbaren Lösungen."

Nach einer sorgfältigen Evaluation, erwies sich CA APM als die geeignetste Lösung. Beteiligt an diesen Abklärungen war nicht nur das Monitoring Team. Sehr früh wurden auch die verschiedenen Stakeholder inklusive des Applikationentwicklerteams einbezogen. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...