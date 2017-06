Liebe Leser,

die HeidelbergCement-Aktie war mir kurz vor dem Wochenende aufgefallen, da sie am Freitag mit einem satten Plus von rund 3% aus dem Xetra-Handel ging. Anlass für diesen Zuwachs könnte die Tatsache sein, dass HeidelbergCement laut eigenen Angaben eine neue Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich platzieren konnte. Demnach hat diese neue Anleihe eine Stückelung von 1.000 Euro Nominalwert, Fälligkeit ist im Juni 2027 (d.h. in 10 Jahren).

HeidelbergCement: (Peter Niedermeyer)

