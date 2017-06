Vergangene Woche besuchten wir für Sie die International Metal Writers Conference in Vancouver. Die Juni-Ausgabe der im Januar stattfindenden Vancouver Resources Investor Conference profitierte dieses Jahr von ihrem neuen Format und einer neuen Ausrichtung. Wie der Name schon verrät, lag der Fokus primär auf den Präsentationen renommierter Börsenbriefe, komplettiert von Firmenpräsentationen und deren Messeständen, wo man sich mit den Firmenvertretern direkt austauschen konnte. Investor Magazin-Herausgeber Kai Hoffmann präsentierte zudem am zweiten Konferenztag seine Erklärungen für die derzeitige Flaute an Finanzierungen bei den Junior-Rohstoffgesellschaften.

GDXJ hält den Markt fest im Griff

Schon nach wenigen Gesprächen mit Firmenvertretern, Investoren und anderen Börsenbriefautoren war das Hauptgesprächsthema der Konferenz schnell ermittelt: die Neustrukturierung des von van Eck gemanagten GDXJ-ETF. Der Junior-Goldmining-Index soll Mitte Juni komplett neu ausgerichtet ...

