Indigourlaub: Neues Seminarhaus "Son Manera Retreat Finca" auf Mallorca



Linz (ots) - Am 1. Juli 2017 ist es soweit: Dann eröffnet Indigourlaub seine neue Finca auf Mallorca. "Endlich haben wir ihn gefunden - den Ort der Stille und des Rückzugs" freut sich Sonja Miko, Geschäftsführerin des österreichischen Spezialveranstalters für Reisen mit den Schwerpunkten Yoga, Qi Gong und Meditation. Das Haus mit Pool und eigenem Olivenhain inmitten von Orangen-, Zitronen- und Mandelbäumen liegt im Herzen der spanischen Insel. Von dort sieht man weit bis hin zum Tramuntana-Gebirge. Von Juli bis Oktober 2017 können Ruhesuchende in der "Son Manera Retreat Finca" einfach nur Übernachtung mit Frühstück (ab 77,50 ?/Pers. im DZ) oder die Reise "Finca-Auszeit mit Yoga auf Mallorca" buchen. 7 Nächte kosten 790 ?/Pers. im DZ inkl. Frühstück und täglich einer Yoga-Einheit. Bei Buchung bis zum 31. August gibt es einen Eröffnungsrabatt von 20 Prozent auf die Yogareisen. [www.indigourlaub.com] (http://www.indigourlaub.com/finca-yoga-urlaub-mallorca/), [www.finca-son-manera.com] (http://www.finca-son-manera.com/)



