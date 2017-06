Frankfurt am Main - Der Kurs des Euro ist am Montag gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1219 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitag. Zum Franken blieb die Gemeinschaftswährung deutlich oberhalb der Marke von 1,08. Abgaben verzeichnete dagegen das britische Pfund.

Am Mittag kostet ein Euro wenig verändert 1,0855 CHF. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 1,08 Ende April sei der vorher gültige mittelfristige Abwärtstrend des Währungspaars nicht mehr gegeben, heisst es im devisentechnischen Kommentar der ZKB. Zwar würden die kurzfristigen Indikatoren aktuell etwas Abwärtsdruck anzeigen, dennoch sei auf Sicht von einem bis zwei Monaten mit einem begrenzten Ausbau der Aufwärtsbewegung bis 1,10 CHF zu rechnen.

Demgegenüber rechnen die Devisentechniker beim USD/CHF-Paar mittelfristig ...

