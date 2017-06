Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

OECD-Frühindikator deutet weiter auf stabiles Wachstum

Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet weiter auf ein stabiles Wachstum. Für Deutschland zeichnet sich eine höhere Wachstumsdynamik ab, wie die OECD mitteilt, eine von 35 Industriestaaten betriebene Denkfabrik. Für den April verharrt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum bei 100,1 Punkten.

Französische Notenbank sieht höheres Wachstum im zweiten Quartal

Die französische Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal 2017 ein höheres Wachstum erzielen. Die Banque de France rechnet mit einer Wachstumsrate von 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im ersten Quartal war das Bruttoinlandsprodukt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone um 0,4 Prozent gewachsen.

Türkische Wirtschaft wächst im ersten Quartal um 5,0 Prozent

Die türkische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2017 um 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Das Wachstum lag deutlich über den Prognosen: Ökonomen hatten nur mit einem Plus von 3,8 Prozent gerechnet. Wie die Statistikbehörde mitteilte, verdankte die Wirtschaft ihr kräftiges Wachstum vor allem den Exporten.

Autoverkäufe in China sinken auch im Mai

Der chinesische Automarkt schwächt sich weiter ab: Im Mai sanken die Neuverkäufe um 2,6 Prozent auf 1,75 Millionen Autos, wie der staatliche Herstellerverband mitteilte. Im April hatte sich der weltgrößte Automarkt bereits um 3,7 Prozent abgeschwächt. In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres erzielte der Automarkt noch ein kleines Plus von 1,5 Prozent. Vergangenes Jahr lag der Zuwachs noch bei 15,9 Prozent.

Ein Drittel der Banken erhöht bis Jahresende die Gebühren

Trotz positiver Geschäftsaussichten bittet etwa jede dritte Bank in Deutschland ihre Kunden in diesem Jahr stärker zur Kasse. Nach dem am Montag veröffentlichten Bankenbarometer der Beratungsgesellschaft EY haben bereits 32 Prozent der Institute ihre Gebühren für Privatkunden erhöht oder planen dies bis zum Jahresende.

Fed fällt momentan Lenkung der Märkte schwer

Die US-Notenbank schafft es derzeit offenbar nicht, durch eine Reihe von Leitzinserhöhungen den Höhenflug der Wall Street abzubremsen. Zwar dürfte die Fed-Spitze diese Woche die Leitzinsen das vierte Mal seit Dezember 2015 heraufsetzen. Doch diese kontraktiven Schritte müssen erst noch an den Finanzmärkten ankommen. Derzeit legen die Aktienmärkte weiterhin in Rekordtempo zu und die Anleiherenditen geben nach. Das befeuert aktuell eine noch stärkere Kreditaufnahme, ein kräftigeres Wirtschaftswachstum und gibt der Marktspekulation zusätzliche Nahrung.

Spahn warnt nach Frankreich-Wahl vor Fokussierung auf Eurozonen-Reformen

Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU) hat nach dem Erfolg von Präsident Emmanuel Macrons Partei bei der Parlamentswahl in Frankreich davor gewarnt, sich nun zu stark auf Reformen der Eurozone zu fokussieren. Angesichts der Stimmung im Land müssten auch Themen wie Migration, Verteidigung und Terrorismus in den Blick genommen werden, sagte Spahn im Deutschlandfunk.

Behörden reichen Klage gegen Trump wegen Interessenkonflikten ein - Presse

Die Generalstaatsanwälte im US-Bundesstaat Maryland und der Hauptstadt Washington DC wollen Medienberichten zufolge am Montag Klage gegen US-Präsident Donald Trump wegen möglicher Interessenkonflikte einreichen. Dabei gehe es um die Annahme von Zahlungen und Gefälligkeiten ausländischer Regierungen durch Trumps Geschäftsimperium, berichtete die Washington Post.

