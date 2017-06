Berlin - Die Vorsitzenden der Partei DIE LINKE, Katja Kipping und Bernd Riexinger, haben das Ergebnis der Parlamentswahlen in Großbritannien kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: "Die Parlamentswahlen in Großbritannien sind ein ermutigendes Signal gegen den Rechtsruck in Europa und zeigen, wie wichtig den Menschen soziale Gerechtigkeit ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...