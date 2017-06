Kulmbach - Facebook-Aktie: Aufwärtstrend intakt - Schwächen zum Einstieg nutzen! Aktienanalyse Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse in die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) bei Schwäche einzusteigen.

Den vollständigen Artikel lesen ...