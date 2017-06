FMW-Redaktion

Je kürzer die Laufzeit von Staatsanleihen, desto niedriger der Zins. Im aktuellen Umfeld bedeutet das "je kürzer die Laufzeit, desto tiefer die Negativrendite". Deutschland hat heute über die Finanzagentur Deutschland GmbH eine neue Bundesschatzanweisung ausgegeben. Diese deutschen Schuldtitel haben eigentlich eine Laufzeit von zwei Jahren. In diesem Fall aber liegt die Laufzeit bei sechs Monaten. Der Zinskupon liegt bei 0,00%. Aber halt, in diesem Fall wird nicht wie sonst üblich "Zinskupon 0,00%" in den Emissionsinfos präsentiert, sondern einfach nur geschrieben "Unverzinsliche Schatzanweisung - Zahlweise: keine Zinszahlung".

Zwei Milliarden Euro wurden zum Kauf angeboten. Bei dieser Nullverzinsung lag der Emissionskurs bei 100,36278% (Anleihekurse notieren immer in Prozentpunkten). Der Investor zahlt also jetzt mehr als den Nominalwert der Anleihe (100,00%), erhält aber nur diesen Nominalwert von 100,00% nach sechs Monaten zurück. Durch diesen höheren Kaufkurs und niedrigeren Rückzahlungskurs sowie die nicht vorhandenen Zinsen entsteht für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...