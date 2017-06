Erste Installation ihrer Art zeigt neuartigen Ansatz von Regalgrid beim zukünftigen Sharing erneuerbarer Energien unter Verbrauchern



Schanghai (ots/PRNewswire) - Regalgrid®, ein italienisches Startup, das Lösungen für lokales Energie-Sharing anbietet, hat jüngst seine erste Installation bei H-FARM präsentiert. Die Technologie besitzt riesiges Potenzial, um die Zukunft des Energiekonsums auf den Kopf zu stellen, indem sie den Verbrauchern mehr Kontrolle verschafft und ihnen zu größerer Energieautonomie verhilft.



Regalgrids Technologie basiert auf einer patentierten Software, die mehreren Nutzern das Sharing erzeugter und/oder gespeicherter erneuerbarer Energie in Echtzeit ermöglicht. Diese Nutzer-Vernetzungsplattform eröffnet ganz neue Perspektiven, die über das bekannte Konzept von Photovoltaikmodulen und Energiespeichersystemen hinausgehen. Nutzer sind in der Lage, ihre eigene Energie zu verwalten und beispielsweise ihre Überproduktion abzugeben oder Energie bei anderen Nutzern anzufordern. Regalgrid verwendet die SNOCU-Plattform (Smart NOde Control Unit) als innovativen bidirektionalen Gateway, der die Geräte von Photovoltaiksystemen an eine Cloud-Anwendung anbindet. Die Plattform erfasst und analysiert den Energiefluss und den Energiestand in verteilten Speichersystemen, erteilt Befehle und verwandelt das lokale System in einen "aktiven Knoten" in einer Smart Community. Diese Smart Community bietet mehrere Vorteile: (1) Die einzelnen Nutzer profitieren von optimiertem Eigenverbrauch und optimierten Batteriezyklen; (2) die Netzbetreiber können sich auf ein stabileres und ausgewogeneres System verlassen; (3) die Nutzer in der Community bzw. die Energiehändler können sich an komplexen Ausschreibungen von Regulierungsdienstleistern beteiligen, beispielsweise Vermittlungsdienste oder Hauptfrequenzeinstellung und andere.



H-FARM, wo die Installation errichtet wurde, ist ein 2005 gegründetes Innovations-Hub, das Unternehmern dabei hilft, neue Initiativen auf den Weg zu bringen, und die Digitalisierung der Geschäftswelt voranbringt. Dreizehn Gebäude sind an die Regalgrid® SNOCUs angebunden und mit Photovoltaikgeneratoren und Energiespeichersystemen ausgestattet. Zum ersten Mal wird der einzelne Nutzer Teil eines aktiven Energy-Sharing-Netzwerks, das die Verteilung überschüssiger Energie zwischen den einzelnen Gebäuden ermöglicht.



"Unser besonderer Dank gilt Riccardo Donadon und dem Team von H-Farm", sagte Davide Spotti, Präsident von Regalgrid Europe. "Dort hat man sofort das enorme Potenzial der Technologie von Regalgrid erkannt und aktiv an der Umsetzung dieses Projekts mitgewirkt."



Informationen zu Regalgrid Europe



Regalgrid Europe ist ein innovatives italienisches Startup, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein nachhaltiges, fortschrittliches und innovatives Energieverteilungssystem zu entwickeln, das seinen Nutzern Energieautonomie verschafft. Regalgrid Europe entstand aus einem Joint Venture zwischen dem Technologieentwickler und -anbieter Regal Grid srl, Archeide Empower, eine Tochtergesellschaft von Archeide SCA SICAV SIF Fund, die Investitionen in erneuerbare Energien vermittelt und erleichtert, und Upsolar, ein führendes Unternehmen, das hochwertige Photovoltaikmodule entwickelt und produziert.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.regalgrid.com/en/



Kontakt Vertrieb: smart@regalgrid.comKontakt Medien: smart@regalgrid.com



OTS: Regalgrid Europe srl newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126935 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126935.rss2



Pressekontakt: Michael Cheung +86-156-0189-3890 michael.cheung@UPSOLAR.COM