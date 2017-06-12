FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 13.06.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER CUM-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 13.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
CLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0,122 EUR*
* The ex day 06.06.2017 was cancelled. The correct ex day is tomorrow.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 13.06.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE CUM-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
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* The ex day 06.06.2017 was cancelled. The correct ex day is tomorrow.