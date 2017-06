IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems, Inc. wird von Mogul unter die führenden Millennial Women-Unternehmen gereiht

Versus Systems, Inc. wird von Mogul unter die führenden Millennial Women-Unternehmen gereiht

Unternehmen für Videospielwerbung wird in puncto Arbeitsplatz und kulturelle Innovation als führender Arbeitgeber ausgezeichnet

Vancouver, British Columbia - 9. Juni 2017 - Versus Systems, Inc. (das Unternehmen oder Versus) (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, FRA: BMVA) wurde von der führenden Frauenplattform Mogul an der 13. Stelle der 100 Top Companies for Millennial Women gereiht. Neben Größen wie Nike, Pinterest und Deloitte wurde Versus für seine Bemühungen, Frauen am Arbeitsplatz zu fördern und zu promoten, ausgezeichnet.

Unser wesentlicher Wettbewerbsvorteil ist die Entwicklung und Förderung von Menschen. Auf diese Weise wollen wir unseren Status als Unternehmen optimieren und die besten Produkte anbieten. Unser Ziel ist es, talentierte Menschen anzusprechen, denen es ein Anliegen ist, sich ständig weiterzuentwickeln und verschiedenen Gemeinschaften anzugehören. Wir bedienen uns gezielter Praktiken, um ganz verschiedene Menschen aus den verschiedensten Kultur- und Gesellschaftskreisen anzusprechen und zu fördern. Je größer die Auswahl an Ideen, desto umfangreicher auch die Möglichkeiten, den erfolgversprechendsten Weg einzuschlagen, meint Amanda Armour, Personalchefin bei Versus Systems.

Es ist eine außerordentlich große Ehre für Versus, bereits in einer so frühen Phase der Unternehmensentwicklung in diese Liste aufgenommen zu werden, so CEO Matthew Pierce. Wir sind stolz, mit Unternehmen wie PwC und Google in einem Atemzug genannt zu werden, wissen aber auch, dass es ein weiter Weg ist, um sich zu einem Unternehmen zu entwickeln, das einer solchen Ehre tagtäglich gerecht wird.

Versus Systems hat eine Plattform entwickelt, die es Entwicklern und Anbietern von Videospielen ermöglicht, Spiele auf mobilen Geräten, PCs und Konsolen mit der Vergabe von Preisen zu kombinieren. Derzeit werden eine Vielzahl verschiedener Posten in den Bereichen Technik, Design und Betriebsführung besetzt. Weitere Infos finden Sie unter versussystems.com und versussystems.com/careers.

Versus Systems Media Kit: https://spaces.hightail.com/receive/N7P4ffkJx2

Ansprechpartner: Liz Pieri Für Versus Systems M: 626/818-7580 E: liz@pieripr.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40040 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=40040&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92535 P1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA92535P1053

AXC0114 2017-06-12/14:07