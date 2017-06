Wien - Anfang September wird Christian Kopf neuer Leiter des Rentenfondsmanagements bei Union Investment, so die Experten von "FONDS professionell".Kopf werde damit die Verantwortung für die derzeit 53 Mitarbeiter der Abteilung mit Assets in der Größenordnung von 62 Milliarden Euro übernehmen. Die Neubesetzung sei notwendig geworden, da sein Vorgänger Frank Engels zu Jahresbeginn in die Funktion des Leiters Portfoliomanagement Multi Asset gewechselt sei. Die Einheit sei von den Frankfurtern neu geschaffen worden, um der immer größeren Bedeutung der Assetklasse Rechnung zu tragen. Dort würden nun auch die Produkte der "Privatfonds"-Serie verwaltet. Diese im Jahr 2010 lancierten Portfolios würden inzwischen mehr als 15 Milliarden Euro verwalten.

