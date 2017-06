Wien - Ariel Bezalel, Starfondsmanager bei Jupiter AM, hat sein Portfolio mit Blick auf die aktuelle Gemengelage neu ausgerichtet, so die Experten von "FONDS professionell".Er fokussiere sich nun wieder stärker auf US-Staatsanleihen mit zehn oder 30 Jahren Laufzeit.US-Staatsanleihen würden wieder attraktiver. Dieser Ansicht sei Ariel Bezalel, Fondsmanager des Jupiter Dynamic Bond (ISIN LU0459992896/ WKN A0YC40). Die Renditen von zehnjährigen US-Treasuries hätten nach ihrem Tief von 1,3 Prozent im Juli vergangenen Jahres im Februar wieder bei 2,6 Prozent gelegen. Zudem betrage die Rendite von 30-jährigen Anleihen aktuell drei Prozent. "Daher gehe ich davon aus, dass die Bewertungen in Erwartung politischer Reformen bereits erhebliche gesamtwirtschaftliche Verbesserungen eingepreist haben", sage Bezalel. Die Möglichkeit, dass die Regierung unter US-PräsidentTrump bei der Umsetzung der Reformen scheitere, hätten sie indes nicht berücksichtigt.

