Hamburg (ots) - Über "Herz auf Reisen": Brigitte und Reiner Gauß, Eltern eines mittlerweile erwachsenen herzkranken Sohnes, wandern seit Anfang April über 2.000 Kilometer quer durch Deutschland und machen darauf aufmerksam, dass herzkranke Kinder und ihre Familien einen lebenslangen Weg vor sich haben. An vielen Stationen der Herz-Reisenden gibt es Aktionen, um zu zeigen, was Lehrer, Sporttrainer, Nachbarn und Freunde tun können, um zu helfen. Um zu zeigen: "Wir gehen diesen langen Weg mit!". Am Samstag, den 17.06.2017 kommt das Ehepaar Gauß in Hamburg an.



Programm:



17.20 - 17.40 Uhr: Ehepaar Gauß trifft ein.



17.40 Uhr ab Fähranleger Blankenese mit Rikscha und Fahrradcorso plus Rikscha an der Elbe entlang in Richtung Flottbek.



20 Uhr Beginn der Abendveranstaltung in der Aula Gymnasium Corveystraße (Corveystraße 6 in Lokstedt/ Nähe Siemersplatz).



- Willkommen durch Bundesverband Herzkranke Kinder, Herz-Kinder-Hilfe Hamburg und Uniklinik Eppendorf - Präsentation eines Herz-Rap von 15 herzkranken Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren, die am selben Tag mit "lifenotes" den Rap selbst getextet, komponiert und aufgenommen haben. - Bericht der Wanderer: Kurz vor dem Ende der Reise in Kiel können Herr und Frau Gauß viel über ihr Erlebnisse, Begegnungen und Kontakte zu Familien mit herzkranken Kindern berichten! - Versteigerung eines Hamburger Herzensbildes - Die Veranstaltung wird begleitet von der Band "Buena Leche".



Herzfehler sind der häufigste angeborene "Fehler": Jedes Jahr werden ca. 4.500 Kinder am offenen Herzen operiert. Die meisten Kinder überleben heute dank des medizinischen Fortschritts. Aber das Leben mit einem Herzfehler ist für die Kinder und ihre Familien nicht einfach. In vielen Bereichen brauchen sie Hilfe und Unterstützung.



Mehr Infos zu "Herz-auf-Reisen", Presseberichte und Blog finden Sie unter: https://www.bvhk.de/veranstaltungen/herz-auf-reisen/



