Liebe Trader,

Noch in der abgelaufenen Handelswoche glänzte das Wertpapier von Apple mit einem Ausbruchsversuch über seine bisherigen Jahreshochs von 156,65 US-Dollar, brach jedoch aufgrund einer Studie der Investmentbank Goldman Sachs im Freitagshandel überdeutlich mit weiteren Technologiewerten ein. Zudem macht sich im Bereich der aktuellen Hochs auch eine Doppeltop-Formation breit, die zusätzlich als Widerstand fungiert und einige gewisse Abgabebereitschaft der Marktteilnehmer impliziert. Geht es also mit den Kursnotierungen im heutigen Handel weiter abwärts, so kann dies über ein kurzfristiges Short-Investment nachgedacht werden, der Anlagehorizont hierbei ist aber sehr kurz und erfordert eine entsprechend engmaschige Beobachtung.

Short-Chance:

Sobald es unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 147,70 US-Dollar mit der Apple-Aktie abwärts geht, ist mit einem Rücklauf auf das runde Kursniveau von 140,00 US-Dollar zu rechnen. An dieser Stelle könnte eine erste Gegenreaktion der Bullen einsetzen, bei einem nachhaltigen Kursrücksetzer darunter ist mit dem Rücklauf auf 134,54 US-Dollar zu rechnen. Spätestens an der 200-Tage Durchschnittslinie bei derzeit 131,35 US-Dollar sollte aber wieder eine mehrwöchige Erholungsbewegung einsetzen und bis in den Widerstandsbereich von 140,06 US-Dollar aufwärts führen können. Eine Verlustbegrenzung sollte bei dem Short-Engagement jedoch nicht fehlen, diese ist oberhalb von 150,00 US-Dollar anzusetzen, sobald hinreichende Signale für eine Investition vorliegen.

Einstieg per Stop-Sell-Order: 147,65 US-Dollar

Kursziel: 140,00 / 134,54 US-Dollar

Stopp: > 150,00 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,35 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Apple Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 148,98 US-Dollar; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

