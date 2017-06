Berlin - Die Bundesregierung ist besorgt, weil mehrere Golfstaaten die Beziehungen zu Katar abgebrochen und das Land isoliert haben, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Kanzlerin Merkel betonte, es werde nur dann politische Lösungen geben, wenn alle miteinander in Kontakt sind.

