Mainz (ots) - Bitte aktualisierten Programmtext beachten!



Samstag, 17. Juni 2017, 16:15 Uhr



Kerners Köche



Bei "Kerners Köche" versammelt Johannes B. Kerner vier der besten Köche bei sich im Studio, die gemeinsam ein viergängiges Menü kochen.



Zu Gast in der Sendung sind: Johann Lafer, Pia-Engel Nixon, Nelson Müller und Sarah Wiener. Nirgendwo sonst treffen so viele Spitzenköche zusammen. Dabei stellen sie sich der strengsten Jury des Landes: sich selbst.



Johannes B. Kerner moderiert das Küchenchaos und behält zwischen Vorspeise und Dessert den Überblick.







