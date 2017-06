Hamburg (ots) - Auf Einladung des Harbour Front Literaturfestivals, der Ullstein Buchverlage und der ZEIT spricht John le Carré am Sonntag, den 15. Oktober 2017 um 16.00 Uhr im großen Saal der Elbphilharmonie über sein Leben und seine Literatur. Die Veranstaltung ist der einzige Auftritt le Carrés außerhalb Englands. Anlässlich seines neuen Buches "Das Vermächtnis der Spione" hält der weltbekannte Autor einen Vortrag in deutscher Sprache und diskutiert im Anschluss mit ZEIT-Redakteur und Terrorexperte Yassin Musharbash u.a. über sein Lebenswerk und die aktuelle politische Lage in Großbritannien und der Welt.



Tickets können ab Mittwoch, 14. Juni 2017, auf www.elbphilharmonie.de oder telefonisch unter 040 / 357-66666 (10 Uhr bis 20 Uhr) erworben werben.



