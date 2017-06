FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autobauer Opel bekommt einen neuen Chef. Der bislang als Sprecher der Geschäftsführung amtierende Karl-Thomas Neumann ist am heutigen Montag zurückgetreten, wie die Adam Opel GmbH mitteilte. Seine Nachfolge tritt der bisherige Finanzvorstand Michael Lohscheller an, der vom Aufsichtsrat ebenfalls am Montag bestellt wurde.

Damit werde die Kontinuität für das Geschäft sowie ein nahtloser Übergang des Unternehmens an den französischen Autobauer PSA Peugeot Citroen gesichert.

Neumann bleibe Mitglied der Geschäftsführung, bis der Verkauf von Opel/Vauxhall an die PSA-Gruppe abgeschlossen sei. Die Unterzeichnung des im März angekündigten Verkaufs durch den amerikanischen Mutterkonzern General Motors wird bis zum Herbst erwartet.

Die Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung hatte zuvor aus Kreisen über die Personalie berichtet. Laut der Zeitung sieht Neumann den Zusammenschluss mit PSA als strategisch richtigen Schritt an. Er habe jedoch Sorge, ob die Franzosen die einschneidende Wirkung der Elektromobilität richtig erkennen. Neumann habe Opel zu einem reinen Anbieter von Elektroautos umbauen wollen. Auch scheine die Chemie zwischen Neumann und dem Vorstandsvorsitzenden von PSA, Carlos Tavares, nicht zu stimmen, schrieb die Zeitung.

