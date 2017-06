Der Autobauer BMW möchte für seine Arbeitnehmer in Großbritannien neue Altersvorsorgeprogramme einführen. Nach mehreren Streiks durfte schließlich abgestimmt werden - mit negativem Ergebnis für den Plan des Unternehmens.

Im Streit über neue Regeln für Betriebsrenten in Großbritannien ist der Vorschlag von BMW bei den Arbeitnehmern durchgefallen. 57 Prozent stimmten gegen den Plan des Unternehmens, wie die britische Gewerkschaft Unite am Montag mitteilte. Am Dienstag wollen die Arbeitnehmervertreter über das ...

