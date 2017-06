Bonn (ots) - Etwa 13 Prozent der Kinder und 3 Prozent der Erwachsenen in Deutschland leiden an Neurodermitis. Die chronische Hauterkrankung geht schubweise mit heftig juckenden Ekzemen einher und kann den Alltag und die Lebensqualität der ganzen Familie massiv beeinträchtigen. Eine neue Broschüre der Deutschen Haut- und Allergiehilfe erklärt, wie es zu Neurodermitis kommt, was dagegen hilft und warum tägliches Eincremen so wichtig ist. Außerdem enthält sie eine Fülle praktischer Tipps für einen leichteren Umgang mit der Erkrankung.



Bei Neurodermitis fehlen der Hautbarriere bestimmte stabilisierende Proteine und Feuchtigkeit speichernde Fettstoffe. In der Folge ist die Haut trockener, durchlässiger und empfindlicher als bei Hautgesunden. Zudem ist die natürliche Hautflora gestört, sodass schädliche Bakterien sich leichter ausbreiten und Entzündungen fördern können. "Die beste Therapie bei Neurodermitis ist die vorbeugende, die so genannte Basistherapie", erklärt Professor Dr. Dr. Thomas Bieber, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklinikum Bonn. "Tägliches Eincremen mit einem geeigneten Pflegeprodukt stabilisiert die Hautbarriere, verbessert den Fett-Feuchtigkeitshaushalt und fördert eine gesunde Hautflora. Das heißt, die Haut gewinnt ihre natürlichen Abwehrkräfte zurück und kann sich besser gegen schädliche Einflüsse wehren."



Hier setzt die neue Broschüre "Hautpflege - die Basistherapie bei Neurodermitis" an, für deren Realisierung die DHA die Pierre Fabre Dermo-Kosmetik GmbH gewinnen konnte. Der Ratgeber erklärt die Besonderheiten der neurodermitiskranken Haut und zeigt auf, warum eine konsequente Basistherapie die Häufigkeit und Schwere von Ekzemschüben reduzieren kann. In diesem Zusammenhang wird auch das Potenzial pflanzlicher Wirkstoffe thematisiert. Praktische Hinweise, etwa zur Hautreinigung und -pflege sowie zur Linderung des Juckreizes, runden das Informationsangebot ab. Die Broschüre kann kostenfrei postalisch oder im Internet angefordert werden: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.dha-neurodermitis.de.



OTS: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/61963 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_61963.rss2



Pressekontakt: Deutsche Haut- und Allergiehilfe e.V. c/o MedCom international medical & social communication GmbH Dr. Heike Behrbohm René-Schickele-Straße 10 53123 Bonn 0228 / 308210 0228 / 3082133 behrbohm@medcominternational.de www.dha-neurodermitis.de www.dha-allergien.de