Als erstes braucht man eine Idee, Durchhaltevermögen und ein hieb- und stichfestes Finanz-Konzept, wenn es darum geht sein eigener Chef zu werden mit einem StartUp-Unternehmen. Das alles erfordert Mut, Disziplin und durchaus die Fähigkeit mal einen Niederschlag wegstecken zu können. Doch wie sind die Rahmenbedingungen in Deutschland für die Gründerszene? Wo ist Nachholbedarf und von welchen Ländern kann Deutschland etwas lernen? Dazu hat die Wirtschaftsprüfungssgesellschaft EY in einer internationalen Studie geforscht. Alle wichtigen Ergebnisse und was Sie als Gründer wissen sollten, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Christopher Schmitz, EY, die Zukunft deutscher StartUp-Unternehmen und in welchen wirtschaftlichen, regulatorischen und steuerlichen Rahmenbedingungen sich Deutschland noch etwas von Kalifornien, Großbritannien und Israel abschauen kann.