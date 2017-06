BOLOGNA (dpa-AFX) - Zum Abschluss des Treffens der G7-Umweltminister in Bologna haben alle Staaten bis auf die USA ihren Einsatz für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens bekräftigt. Die Vereinigten Staaten distanzierten sich in der am Montag vorgestellten Abschlusserklärung klar von der Linie der Ressortchefs aus Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien und Kanada.

In der Erklärung wird das Abkommen als "unabänderlich" und entscheidend für die Sicherheit und den Wohlstand auf der Erde, für die Gesellschaft und die Wirtschaft bezeichnet. Die USA bekräftigen aber, weiter an der Reduzierung des CO2-Ausstoßes arbeiten zu wollen.

US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich den Ausstieg aus der Ende 2015 beschlossenen Vereinbarung von Paris verkündet. Sie sieht vor, die Erderwärmung auf klar unter zwei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen./lkl/DP/men

