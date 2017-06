Liebe Leser,

E.ON kooperiert jetzt mit dem deutschen Start-up greenXmoney. Ziel von greenXmoney ist es, Produzenten von Erneuerbarer Energie mit Anlegern aus dem privaten Bereich zusammenzuführen. So ermöglicht eine Online-Plattform des Start-ups den Geldanlegern ab sofort flexible Investitionen in hiesige Windkraft- und Solaranlagen. Das DAX-Unternehmen ist mit 25,1% an greenXmoney beteiligt und macht die Plattform des Start-ups über die eigene Homepage zugänglich.

So ... (Rainer Lenzen)

Den vollständigen Artikel lesen ...