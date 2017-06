In Finnland ist die bislang amtierende Regierungskoalition zerbrochen. Ministerpräsident Sipilä erklärte, dass alle Gespräche gescheitert seien und dass auch nichts mehr zu kitten sei. Womöglich kommt es zu Neuwahlen.

Die Regierungskoalition in Finnland ist zerbrochen. Ministerpräsident Juha Sipilä von der Zentrumspartei erklärte nach einem Treffen mit den Vorsitzenden der beiden anderen Regierungsparteien, Petteri Orpo von den Konservativen und Jussi Halla-aho von der rechtspopulistischen Partei Die Finnen, dass es "keine Chance mehr für eine weitere Zusammenarbeit mit Halla-aho" gäbe. Auch Orpi twitterte, dass die Voraussetzungen für eine Weiterführung der Drei-Parteien-Koalition fehlten.

Den Zusammenbruch der Mitte-Rechts-Koalition vorausgegangen war die Wahl von Jussi Halla-aho zum neuen Vorsitzenden der rechtspopulistischen Partei Die Finnen. Der Rechtsaußen war am Wochenende mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Außenminister Timo Soini an. Soini hatte die Partei mehr als 20 Jahre lang geführt und vor Kurzem angekündigt, nicht wieder für den Vorsitz zu kandidieren. Er wollte jedoch finnischer Außenminister bleiben, erklärte er noch am Sonntag. Daraus dürfte nun nichts mehr werden.

Regierungschef Sipilä und der Vorsitzende der Konservativen Orpo wollten noch am Montag mit den Vorsitzenden der liberalen Partei der schwedischsprachigen Minderheit und den Christdemokraten über die Bildung einer neuen Regierung beraten. Eine neue Regierung wird sich allerdings nur auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...