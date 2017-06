Sieg für Partei von Präsident Macron bei der Parlamentswahl in FrankreichParis - Die Menschen in Frankreich haben am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Dabei hat die Partei von Präsident Emmanuel Macron "La Republique en Marche" die meisten Stimmen bekommen. "La Republique en Marche" heißt auf Deutsch "Die Republik in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...