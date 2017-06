Frankfurt - Das US-Landwirtschaftsministerium USDA revidierte die US-Ernteschätzung für Weizen leicht nach oben, so die Analysten der Commerzbank.Vielfach sei mit einer Absenkung gerechnet worden. Größere Änderungen habe das USDA bei seinen Ernteschätzungen für Weizen 2017/18 nur bei Russland (+2 Mio. auf 69 Mio. Tonnen) vorgenommen. Insgesamt erwarte das USDA nun den neuerlichen Überschuss am Weizenmarkt mit 4,8 Mio. Tonnen etwas höher als zuvor. Dies drücke am Morgen auf den US-Weizenpreis, der in der vergangenen Woche vom Mangel an qualitativ hochwertigem Weizen nach oben gezogen worden sei.

