Frankfurt - Die Metallpreise an der LME starten kaum verändert in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank.Sie würden damit die guten Vorgaben aus Shanghai - Kupfer steige dort um 1,5%, Stahl verteuere sich um knapp 2% - nicht umsetzen. Möglicherweise würden schwächere asiatische Aktienmärkte einen Anstieg der Metallpreise zu Handelsbeginn verhindern. Kupfer notiere bei rund 5.800 USD je Tonne, Aluminium koste knapp 1.900 USD je Tonne und Zink handele bei gut 2.500 USD je Tonne.

