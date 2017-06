Hannover - Derzeit wirken die Ölnotierungen sowohl für die Nordseemarke als auch für das US-Pendant regelrecht angeschlagen, so die Analysten der Nord LB.So würden beide Sorten deutlich unterhalb der Marke von 50 US-Dollar je Barrel notieren. Mitverantwortlich für diese eher "bullishe" Stimmung an den internationalen Rohölmärkten sei vor allem der jüngste Bericht zu den Rohöllagerbeständen in den Vereinigten Staaten. Der Aufbau um weitere 15,5 Mio. Barrel sei so nicht erwartet worden - tatsächlich seien einige Marktteilnehmer eher von einer saisonal bedingten Reduzierung bei den Lagerbeständen ausgegangen. Hinzu komme die weiterhin auf eine dynamische Produktion hindeutende steigende Anzahl an aktiven Förderstellen in den USA. Dieser Trend lege den Schluss nahe, dass die tägliche Rohölproduktion in den Vereinigten Staaten bereits in einigen Monaten die Marke von 10 Mio. Barrel pro Tag überschreiten könnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...